Habay : Esther vous aide à décrypter les étiquettes des produits alimentaires

L’Habaysienne Esther Magnette vient de démarrer une activité de personal trainer et de conseillère en nutrition. Elle organisera prochainement des ateliers pour apprendre à déchiffrer les étiquettes alimentaires, pour manger malin au quotidien. Nous avons fait l’exercice dans les rayons d’une grande surface gaumaise.

Esther veut montrer qu’une alimentation plus saine est possible sans trop d’effort.

Lorsque vous faites vos courses au supermarché, avez-vous déjà prêté attention aux étiquettes des produits alimentaires que vous achetez ? Décrypter celles-ci se révèle la plupart du temps être une tâche ardue qui décourage plus d’un consommateur. Pourtant, s’y attarder quelques instants s’avère souvent très instructif pour savoir si le produit que nous nous apprêtons à mettre dans notre caddie est bon pour la santé... Pour y voir plus clair, Esther Magnette organisera prochainement des ateliers pour apprendre à lire les étiquettes des aliments que nous consommons. Ces ateliers auront lieu le 20 février, le 21 mars et le 26 avril à 20 heures. Inscriptions : 0496/83.24.27

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce vendredi et sur nos supports numériques .

Esther vous explique en vidéo sa démarche :