Legend Boucles de Bastogne: la statue «The Kiss» floquée sur leur voiture

Pour leur troisième participation aux Legend Boucles, Dimitri Van Hove et Lionel Windeshausen ont décidé de rénover totalement leur voiture, une Alfa Romeo GTV6. Le véhicule a ainsi été entièrement démonté par Hebette Motorsport – Frédéric Hebette étant le parrain de Dimitri – et est en passe d’être remonté.

Lionel Windeshausen et Dimitri Van Hove. F.G.

Si point de vue mécanique il y aura donc quelques changements, le design sera pour sa part assez original. « Au niveau de la déco, on tenait à faire un clin d’œil à notre ville de Bastogne », explique Dimitri Van Hove. « Vu la conjoncture actuelle, on préférait éviter le thème de la guerre et on cherchait donc d’autres idées. Au cours d’une de nos discussions, mon épouse, Audrey, nous a suggéré la statue « The Kiss », actuellement au Mardasson. Cela renvoie une image positive d’amour, de paix et de liberté. On a trouvé ce concept excellent ! Et en quelques coups de crayons, Laurent Remiens, un graphiste bastognard, a fait le projet. »

