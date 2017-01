Mireille De Lauw a fait avaler des somnifères à son mari: "Il y avait des périodes où il me battait sans arrêt"

« Il y avait des périodes où il me battait sans arrêt et des périodes où il était calme. Après les séquences de coups, il me promettait de ne plus jamais refaire ça », a raconté Mireille De Lauw en sanglots.

« Il ne me battait jamais devant les enfants, c’était dans la chambre à coucher », a-t-elle dit. « Je n’en ai jamais parlé parce que j’avais peur. Il me menaçait de me prendre mes enfants et de les amener avec lui au pays [la Macédoine, d’où la victime provenait] », a-t-elle poursuivi.

Interrogée ensuite sur les faits, l’accusée a expliqué qu’elle avait commencé à faire prendre des somnifères à son mari dès le vendredi 23 août 2013 en soirée.

« Ce soir-là, il venait de rentrer de l’hôpital Brugmann parce qu’il avait dû être plâtré après m’avoir frappée à l’arrière du crâne la veille. Il n’arrêtait pas de crier : « regarde ce que tu m’as fait ». J’avais encore mal à la tête à cause des coups que j’avais reçus. Je voulais qu’il se taise, qu’il arrête de me crier dessus. C’est pour ça que je lui ai donné des médicaments. Je savais qu’il allait dormir et me laisser tranquille », a-t-elle relaté.

L’accusée a affirmé avoir à nouveau fait avaler des somnifères à son mari le lendemain matin et le lendemain soir, toujours avec ce même objectif de le faire dormir. Elle a nié avoir tenté de le tuer par empoisonnement.

« À un moment, il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas. Là, j’ai compris que je ne pouvais plus m’échapper », a-t-elle poursuivi.

Mireille De Lauw avait ensuite mis un sac en plastique sur la tête de son mari, l’avait frappé avec une matraque, puis, plusieurs heures après, l’avait poignardé.

Celle-ci doit répondre de meurtre avec préméditation sur son mari, Agim Recica, qui était âgé de 57 ans, le 24 août 2013, dans leur appartement situé avenue Guillaume De Greef à Jette. L’homme était décédé des suites de plusieurs coups de couteau.

Lors de l’autopsie, les experts légistes avaient constaté la présence de Lorazepam et de Tramadol dans le sang de la victime.

Deux jours après les faits, Mireille De Lauw avait été inculpée d’assassinat. Elle avait bénéficié d’une libération par ordonnance de mainlevée du juge d’instruction trois mois après, compte tenu notamment du fait qu’elle ne représentait aucun danger pour la société.

Selon l’enquête, le 24 août 2013, l’accusée avait fait prendre des somnifères à son mari, à son insu, dans leur chambre. Puis elle l’avait frappé avec un objet et tenté de l’étouffer. Enfin, elle lui avait donné une dizaine de coups de couteau, tandis qu’il était toujours sous l’effet des substances médicamenteuses.

Trois des quatre enfants du couple étaient présents dans l’appartement mais n’avaient rien remarqué, la scène s’étant déroulée complètement à huis clos, dans une chambre à coucher.

Selon des rapports de police, la victime, Agim Recica, avait été admise à l’hôpital quelques jours avant les faits pour une fracture des os de la main après avoir frappé son épouse.

Il l’avait ensuite menacée de représailles, voire de mort, selon l’accusée.