Scandale Publifin: André Gilles va proposer un renouvellement du conseil d'administration

S’il n’est pas question de démission collective comme annoncé en fin de matinée, le flou persiste concernant le sort de ce conseil d’administration. D’après plusieurs sources proches du dossier, le président et la direction de l’intercommunale liégeoise auraient pris la décision de convoquer le plus rapidement possible une assemblée générale. Celle-ci aurait comme mission via un point inscrit à l’ordre du jour de «démissionner» le conseil d’administration. Et de désigner de nouveaux administrateurs pour former un CA «neuf».

Toujours d’après nos informateurs, le député provincial président André Gilles, également président de Publifin et de Nethys, proposera cet après-midi au conseil provincial de renouveler les différentes instances.

Publifin est un holding financier public liégeois lié à la société Nethys. La société est au cœur de la tourmente depuis la révélation des indemnités avantageuses touchées par les membres de ses comités de secteur pour de faibles prestations et malgré leurs absences aux réunions.

L’affaire a ébranlé une partie du monde politique wallon et a provoqué jeudi matin la démission du ministre régional des Pouvoirs locaux, Paul Furlan.

Découvrez toutes nos informations exclusives sur les suites de l’affaire Publifin ainsi que les réactions des politiques liégeois dans nos éditions digitales (premium).