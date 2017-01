D'ici quatre ans, Dinant n'aura plus de tribunal correctionnel (vidéos)

Dominique Gérard, le président du tribunal de 1 re instance de Dinant, s’est adressé le premier aux magistrats présents ce mercredi après-midi au sein du palais de justice dinantais : « 2016 fut une année difficile marquée, le 7 juin, par une action nationale de la magistrature pour dénoncer l’important déficit en personnel et en matériel. Six mois plus tard, les problèmes sont toujours là, même si certaines solutions sont apparues, comme les ordinateurs que nous venons de recevoir et qu’il reste à mettre à disposition. »

Rappelant au passage que 2.000 audiences et 17.500 décisions de justice ont agrémenté l’année dernière, M. Gérard a souligné la bonne nouvelle tombée le 23 décembre dernier : la construction du nouveau palais de justice de Namur débutera en août 2017.

Toute la chaîne correctionnelle à Namur

Cet important projet ne sera évidemment pas sans répercussions du côté de Dinant, comme l’a consenti le procureur du Roi Vincent Macq : « Les parquets des divisions de Dinant et Namur ont déjà bien uni leurs forces en 2016 et le feront encore plus à l’avenir. Quand le nouveau palais de justice de Namur sera opérationnel, en 2020 ou 2021, toutes les affaires jugées par un tribunal correctionnel y seront traitées. Mais nous n’allons pas attendre 2020 pour avancer dans cette direction. En janvier 2018, les trois magistrats de droit commun de Dinant rejoindront leurs collègues de Namur. Pour tendre vers une efficacité plus grande encore, il est préférable d’avoir huit ou neuf magistrats regroupés en un seul lieu, plutôt que deux divisions séparées.

Pendant la période de transition qu’on vit actuellement, Dinant conservera ses audiences correctionnelles, mais, à terme, elles seront toutes organisées à Namur. »