Opération Calice: l'ancien évêque Vangheluwe confronté à sa victime présumée

Une confrontation entre Roger Vangheluwe, l’ancien évêque de Bruges, et Kris Verduyn, l’homme qui prétend avoir été victime d’abus sexuels de la part de l’ecclésiastique il y a 25 ans, a eu lieu mercredi dans les locaux de la police judiciaire fédérale (PJF) à Bruxelles, indiquent VTM et la chaîne régionale Focus-WTV.

L’information a été confirmée par Me Joris Van Cauter, l’avocat de Vangheluwe. L’avocat a précisé d’une part que son client avait nié avec force les accusations et d’autre part que la victime avait apporté quatre versions différentes et contradictoires des abus présumés.

La confrontation de mercredi est l’un des devoirs d’enquête supplémentaires demandés lorsque l’Opération Calice --l’enquête du parquet fédéral sur des faits de mœurs commis par des membres de l’Église catholique et les tentatives faites par celle-ci pour étouffer l’affaire-- a été renvoyée en chambre du conseil en avril dernier. Le parquet fédéral avait alors demandé à la chambre du conseil de déclarer prescrite la procédure pénale mais la chambre du conseil ne s’était pas rangée à cet avis et avait ordonné un complément d’enquête.