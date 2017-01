Provinciale 3: Sainte-Ode débutera le championnat 2017-2018 avec un handicap de neuf points!

La commission de contrôle de la fédération s’est penchée sur le club de Sainte-Ode et plus particulièrement sur la cession du patrimoine du club et du matricule 2708 à une toute nouvelle asbl.

Les dirigeants du club n’ont pas fait les choses correctement. « C’est purement administratif », explique Thomas Poty, le correspond qualifié du club. « Nous avons juste voulu régulariser la situation et ça a joué en notre défaveur. » La principale sanction concerne la saison prochaine. Sainte-Ode débutera le championnat 2017-2018 avec un handicap de neuf points !

Une erreur administrative qui se paie cash. Si le club avait été en P2, il serait également envoyé en P3. « Et si nous montions en P2 au terme de cette saison, nous serions de suite renvoyés en P3. » L’erreur administrative est reconnue et le club de Sainte-Ode ne fera pas appel de cette décision.