Berthe a lancé le concept de la frite suspendue à Arlon

Comme souvent dans le milieu associatif, les projets intéressants partent d’une rencontre. Bénévole depuis trois ans à l’abri de nuit d’Arlon, Berthe Fauconnier a été sensibilisée par le cas de Maurice (prénom d’emprunt). Un SDF qui vit dans les bois du chef-lieu. « On a tout essayé pour l’aider mais pas moyen. Alors on lui a amené de quoi s’équiper. Et j’ai lancé via ma page Facebook un appel pour déposer de l’argent à la friterie Duo de la Place de l’Yser pour lui ». Une démarche qui date de dimanche dernier et qu’il a pris une ampleur que ne soupçonnait pas Berthe.

Pour tout savoir de ce concept qui fait des émules, rendez-vous dans la Meuse Luxembourg de ce jeudi ou dans nos éditions numériques.