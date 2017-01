Arlon: Roméo Elvis et Rive, premiers noms des Aralunaires (vidéo)

Rédaction en ligne

On connaît déjà les deux prmemiers noms qui seront à l’affiche des Aralunaires, le festival musical d’Arlon qui se déroule du 3 au 7 mai. Il s’agit du rappeur le plus en vue du moment, Roméo Elvis, et d’un groupe belge qui a le vent en poupe, Rive. Le reste de la programmation sera dévoilé fin février.