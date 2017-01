Gilly: la mère du "bébé aux engelures" affamé a été inculpée, le père sous mandat d'arrêt

Belga

Un bébé de 21 mois a été admis à l’hôpital avec de profondes engelures aux pieds, samedi soir. Il était également affamé. Les explications laconiques du père et de la mère ont convaincu le juge d’instruction de placer le premier sous mandat d’arrêt et d’inculper la mère pour privation de soins et d’aliments, en la laissant libre sous mesures alternatives.