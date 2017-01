Des températures en hausse à partir de vendredi: le mercure remontera jusqu'à 9 degrés

Belga

Il fera encore nuageux et froid mercredi après-midi. Quelques éclaircies feront cependant leur apparition à partir du sud-est. Les maxima seront compris entre -2 degrés sur les hauteurs, 1 degré dans le nord-ouest et 2 à 3 degrés dans le centre et les régions bénéficiant de soleil.