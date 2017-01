Open d'Australie: David Goffin regrette n'avoir «pas réussi à faire déjouer Dimitrov»

Dans la Rod Laver Arena de Melbourne, le Liégeois de 26 ans n’a pas réussi à vaincre le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 15), l’homme en forme de ce début d’année. Il s’est incliné 6-3, 6-2, 6-4 après 2h13 de jeu. « Il a été très solide et je ne suis pas parvenu à la faire déjouer », a-t-il confié.

Le match se sera peut-être joué dans le premier set, où David Goffin fit mine de pouvoir prendre l’ascendant sur Grigor Dimitrov après être revenu de 3-0 à 3-3. Ensuite, malheureusement, il n’est plus parvenu à renverser la situation.

« Dimitrov m’a très bien neutralisé », a ajouté le numéro 1 belge. « Chaque fois que j’essayais de prendre les échanges à mon compte, il défendait très bien côté coup droit pour me repousser, et côté revers, chaque fois que j’essayais de mettre de l’intensité, il cassait le rythme avec son slice. Les sensations étaient bonnes, j’avais l’impression que je démarrais bien le point, mais chaque fois il me faisait jouer une balle en plus, qui me faisait rater. J’espérais qu’il se fatigue, mais il n’a pas montré de signes de fragilité. »

David Goffin espérait évidemment continuer sa route dans cet Open d’Australie qui semble plus ouvert que jamais, mais il quitte Melbourne sans regret.

« Il n’y a pas de frustration. Il a joué le match qu’il fallait. Mon service était une clé importante dans mon match contre Thiem, mais ici j’ai moins bien servi. Mais lui n’a quasiment rien raté au niveau du retour. Cela m’a surpris. Je suis content de mon tournoi. C’est un bon début de saison. C’est toujours important de commencer par un bon résultat. Je ne dois pas trop me poser de questions. On va continuer à travailler pour progresser », a-t-il conclu.