Charles Michel estime qu'il faut assumer une Europe à plusieurs vitesses

Considérant que la tradition d’ancrage international solide de la Belgique est un atout, il a précisé que le pays devait continuer à faire entendre sa voix avec un positionnement volontaire et engagé dans le projet européen. Pour Charles Michel, il faut désormais assumer une Europe à plusieurs vitesses, dont la zone euro doit être le noyau dur.

« Pour nos parents et nos grands-parents, le projet européen est naturel, évident. Mais depuis dix ans, quand on parle d’Europe, on parle de crise : il faut réenchanter le projet européen pour qu’il soit plus en phase avec les attentes de nos concitoyens. Il ne faut pas laisser les populistes en faire le punching-ball de leurs simplismes », a indiqué Charles Michel mardi.

Convenant que les décisions sont difficiles à prendre à 27, le premier ministre estime qu’il faut assumer une Europe à plusieurs vitesses, avec un noyau dur qui serait la zone euro parce qu’elle est moteur de réforme et de croissance.

Charles Michel a évoqué deux priorités pour ce projet : le développement de l’économie en misant sur la relance et l’emploi, notamment des jeunes ; et la sécurité intérieure et extérieure comprenant des contrôles stricts aux frontières extérieures et un échange d’informations efficace.