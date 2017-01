Aubange : recrudescence des vols de métaux dans les cimetières

Sur son site internet, la commune d’Aubange vient de porter à l’attention de ses citoyens une recrudescence des vols de métaux dans les cimetières. Des faits contastés par la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.

Cette criminalité peut entraîner le vol de vases par exemple. Via un communiqué, la commune encourage à prendre des photos des objets de valeur placés sur et/ou autour des tombes afin de faciliter leur identification en cas de perte. N’hésitez pas à avertir la police de tout comportement qui vous paraîtrait suspect et de prévenir les autorités en cas de dépossession d’un bien.

Pour rappel, les objets en bronze et en cuivre sont marqués et des contrôles réguliers ont lieu concernant le respect du devoir d’identification et d’enregistrement lors de la vente de vieux métaux auprès des ferrailleurs.