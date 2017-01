Elections communales de 2018 : la guerre du net a d'ores et déjà commencé !

Syl.C.

Dans moins de deux ans, les élections communales battront leur plein dans le pays. Programmées en octobre 2018, ces élections feront comme d’habitude l’objet de campagnes, parfois musclées, entre les différentes listes et les candidats. Et le jeu de la campagne politique a visiblement déjà débuté. Sur le net tout du moins. En effet, certaines futures listes, souvent dans l’opposition, se sont déjà attribué certains noms de domaine, comme « bastogne2018.be » par exemple. Dans l’équipe de Benoît Lutgen, on n’a pas tardé à réagir...