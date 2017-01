Coupures d'eau, Internet défaillant…: «Wierde est un village oublié» (Vidéo)

« Les nouvelles constructions se multiplient à Wierde, mais les commodités ne suivent pas », résume Patrick Carpet, qui habite ce village depuis plus de trente ans. À ses yeux, il y a une telle accumulation de problèmes, qu’il résume le tout en une phrase : « Le vieux village de Wierde est un village oublié ! ». Mauvaise connexion à Internet, soucis de ramassage des poubelles, coupures d’eau, routes en mauvais état, carrefour dangereux à la sortie du village (lire par ailleurs), multiplication de constructions, absence de commerces… Le Wierdois affiche clairement son ras-le-bol. Et la cerise sur le gâteau lui vient de deux coupures d’eau avec lesquelles il a dû composer coup sur coup.

« Les deux derniers week-ends, nous avons eu des coupures d’eau importantes. Les choses ont mis du temps à être rétablies. Lundi, ma femme s’est lavée avec de l’eau en bouteille ! Et une fois l’eau revenue, elle ne coulait qu’en mince filet », raconte-t-il.

À la SWDE, on confirme ces deux coupures d’eau qui sont les conséquences de l’interruption du pompage au captage d’eau de Naninne, dû à des pannes d’Ores. Cependant, Patrick Carpet parle d’une situation récurrente. « Les coupures et les problèmes de pression arrivent plusieurs fois par an ».

Et comme si cela ne suffisait pas, Patrick énumère d’autres soucis. Notamment de connexion à Internet. « Les lignes doivent être modernisées, mais Proximus m’a dit qu’il faudra patienter plusieurs années. » Patrick, qui vit rue Lambaitienne, une rue très en pente, se plaint aussi du ramassage de ses poubelles. « Les camions ne montent pas toujours. Ce sont les éboueurs qui viennent les chercher, et parfois, ils ne le font pas… Et ne parlons pas du déneigement ! Ça, je peux encore comprendre, mais il y a une telle accumulation ! »

Les récentes coupures d’eau ont évidemment touché d’autres habitations. Rose-Anne Castreman, qui vit dans la même rue, a pu aussi les constater. Mais à ses yeux, les coupures sont moins fréquentes que par le passé. La Wierdoise parle aussi d’une connexion très lente à Internet. « Quand on fait un paiement, on demande au reste de la famille de ne rien télécharger, sinon, cela prend un temps fou ! » Elle aussi connaît des problèmes de ramassage de poubelles. « C’est vrai qu’il y a des inconvénients à vivre ici. Mais c’est un choix, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre lorsqu’on vit dans un coin de campagne », sourit-elle.