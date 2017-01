Simple Minds en concert acoustique à Luxembourg : «Même en acoustique, l'énergie est là!»

C’est avec le chanteur d’un groupe mythique que nous avons eu l’occasion de discuter : Jim Kerr et ses Simples Minds seront en avril à la Rockhal avec un concert acoustique. Le groupe Écossais revisitera ainsi quelques uns de ses plus grands tubes en mode « unplugged ».

Félicitions pour votre album acoustique, qui est très réussi! Mais pourquoi seulement maintenant ?

Merci ! Il faut savoir que cela fait des années qu’on nous demande de faire un disque acoustique! Mais on avait toujours refusé. On se disait qu’au bout de deux chansons les gens en auraient marre ! (rires) Mais l’idée était là, dans un coin de notre tête. Il a fallu attendre qu’on nous invite un jour à jouer un set acoustique tout en haut d’une montagne, en Suisse, pour que l’on réalise que ça pouvait être fun et que ça pouvait fonctionner. Bon, au début, c’était loin d’être parfait mais les choses ont pris une telle tournure que cela valait la peine d’envisager un album puis une tournée.

