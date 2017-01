Media Markt renforce son réseau en ouvrant des points de vente chez Makro

Belga

La chaîne spécialisée en électronique Media Markt va renforcer son réseau ces prochains mois avec plusieurs nouveaux points de vente qui seront installés dans les magasins Makro de Deurne, Eke, Machelen, Leeuw-St-Pierre, Lodelinsart et Alleur. Par ailleurs, les magasins de Media Markt à Gand (Korenmarkt) et à Malines seront fermés. Au total, le nombre d’enseignes augmente donc de quatre unités. Le personnel de Gand et de Malines sera réaffecté dans d’autres magasins.