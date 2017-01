Rallye: le Saint-Vithois Thierry Neuville sera au départ des Legend Boucles à Bastogne

Difficile de garder un aussi grand et beau secret plus longtemps : dans la foulée d’un Rallye Monte-Carlo où ils ont été héroïques, nous sommes très heureux d’annoncer, après trois ans d’absence, la présence de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul au départ des Legend Boucles, les 17, 18 et 19 février à Bastogne, font savoir les organisateurs de l’épreuve via un communiqué.

Grâce à la complicité de Hyundai Motorsport, notre ambassadeur en WRC viendra se faire plaisir et très certainement nous régaler aux commandes d’une top Porsche 911 Gr.4 de chez BMA.

« Il s’agit en fait d’une Carrera RS 3.0 de 1973, la voiture au volant de laquelle je me suis imposé l’an dernier », confie Bernard Munster qui a mis les petits plats dans les grands avec notamment une séance d’essais dans les prochains jours pour que le pilote officiel Hyundai puisse bien prendre en mains sa monture historique.

Une puissante propulsion qui portera le numéro 5 bien évidemment et dont les couleurs orange et bleu rappelleront à l’équipage belge son habituelle i20 WRC.

« En plus de Hyundai et Bernard Munster qui ont tout fait pour que ce projet aboutisse, je tiens à remercier les différents partenaires de cette opération à savoir Alcomel, Bodart et Gonay ainsi que Domestia », ajoute encore Pierre Delettre, un organisateur aux anges à moins de quatre semaines d’un événement dont la popularité est d’ores et déjà assurée.

« Cela me fait bien plaisir de revenir aux Boucles, une épreuve me tenant à cœur car c’est sur ce rallye que mes parents se sont rencontrés il y a quarante et un ans », explique Nicolas Gilsoul. « Mon père voulait absolument voir Stig Blomqvist. Sans le Suédois, je ne serais sans doute pas là aujourd’hui… »

Quant à Thierry Neuville, il est excité comme un coucou à l’idée de pouvoir venir faire des grands travers, sur l’asphalte comme sur la terre ou la neige, aux commandes d’une puissante propulsion. « Mais cette fois tout s’est bien mis en place. Ce sera la seule occasion de l’année de rouler devant nos fans sans pression, juste pour s’amuser et faire des grands travers avec une auto mythique. Mais attention, je ne dis pas non plus qu’on ne veut pas gagner (rire)… »

Les premiers grands vainqueurs des Legend Boucles 2017 sont déjà connus : ce seront les dizaines de milliers de spectateurs massés en bord de spéciales.