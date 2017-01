La neige a fait son retour en Belgique cette nuit: voici le programme des prochaines heures (Photos)

Comme prévu, plusieurs endroits du pays se sont réveillés avec un léger manteau blanc suite à de faibles chutes de neige. Quelques précipitations hivernales sont encore prévues dans la matinée, avant le retour à un temps plus sec.

Belga et rédaction

Après plusieurs jours d’accalmie, la neige a fait son retour sur plusieurs endroits du pays cette nuit. La Flandre et Bruxelles ont été touchées, mais également certaines parties de Wallonie. De faibles averses de neige pourront également se produire par endroits depuis la frontière néerlandaise, selon l’IRM. Des plaques de givre et de glace pourront se former sur les routes wallonnes ainsi qu’à Bruxelles, rendant les routes glissantes. Soyez donc prudents !

In het #noorden en #centrum van Vlaanderen valt lokaal wat #sneeuw. In Erps-Kwerps blijft hij lokaal liggen. Via Michaël Lepoivre #ochtend pic.twitter.com/ChqMdMaVvh — Noodweer Benelux (@NoodweerBe) 24 janvier 2017

Dans le courant de la journée de mardi, le temps deviendra sec à partir du nord et quelques éclaircies locales parviendront à se développer. Les maxima varieront entre -1 degré en Ardenne et +5 degrés dans le nord-ouest.

La nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra sec avec graduellement davantage d’éclaircies à partir de l’est.

Tombe la neige

Tu ne viendras pas ce soir

Me crie mon désespoir

Mais tombe la neige

Impassible manège... #Bruxelles pic.twitter.com/dM5aT0dAwS — Aurore Peignois (@zariaurore) 24 janvier 2017

Mercredi, la journée restera sèche. En matinée, de larges éclaircies devraient déjà être présentes dans l’est, tandis que les nuages bas seront encore assez nombreux sur l’ouest et localement aussi dans le centre. Au fil des heures, le ciel se dégagera sur tout le pays.

Ben voilà : il neige à plein pot à Bruxelles pic.twitter.com/7UIhGQemfw — Didier Heiderich (@HeiderichD) 24 janvier 2017

En fin de semaine, le temps restera sec et souvent ensoleillé. Vendredi, le vent s’orientera au secteur sud avec en conséquence des températures en hausse et des maxima variant entre +1 et +8 degrés. Les gelées nocturnes resteront par contre généralisées.