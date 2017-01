Football: bataille pour l'organisation de la finale de la Coupe de Province: Flawinne et Loyers aussi candidats

Dans nos colonnes de samedi, on vous annonçait la présence de trois clubs candidats à l’organisation de la finale de la Coupe de la Province. L’UR Namur, l’ES Jambes et la Rochefort ont en effet déposé leur projet sur le bureau du Comité Provincial pour renouveler l’aventure après avoir chacun déjà organisé l’un des derniers rendez-vous de la saison (ndlr : Jambes en 2014, Namur en 2012 et 2015, Rochefort en 2016).

On pensait que la timbale allait se jouer dans ce trio mais les dernières heures nous ont appris que deux nouveaux candidats ont manifesté leur envie de mettre sur pied la finale qui se déroulera le 6 mai prochain. Flawinne et Loyers sont également entrés dans la danse.

Finalistes malheureux de l’édition 2016 face à Onhaye, les Flawinnois (P2A) ont la ferme intention de vouloir changer les habitudes.

Plus d’infos dans votre journal de ce mardi.