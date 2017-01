D2 amateurs: Jérôme Roberty revient sur l'exploit signé par Givry au FC Liège

C’est un super résultat, qui était, il faut bien l’avouer, inattendu. Quand on regarde la situation des deux équipes, on n’aurait pas cru qu’on pouvait s’imposer là-haut. Mais aujourd’hui, que ce soit pour les joueurs, pour le staff, pour les dirigeants ou pour les supporters, c’est une rencontre dont on se souviendra.

La motivation. Pour eux, jouer contre Givry, cela ne signifie rien. Mais pour nous, même si on n’aime pas l’avouer, on est toujours plus motivé quand on joue contre Liège. C’est une rencontre prestigieuse. Et puis, je tiens à souligner que tactiquement on était bien en place, grâce au coach. Nous avons joué dans un 4-4-2 qui les a gênés. Ils ont eu du mal à développer leur jeu. Même quand ils ont changé de système, on a su s’adapter et trouver la parade.