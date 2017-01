D3 amateurs: Philippe Médery n'en a pas fini avec Mormont

On ne divorce pas de sa femme quand on n’a pas de problème avec elle. J’ai entamé quelque chose avec Mormont et je veux le finir. Après avoir pris le relais en octobre 2014, j’avais pour mission de sauver le Racing. Une mission quasi impossible au vu du manque d’équilibre dans le noyau. Lorsque le club est redescendu en P1, j’ai longuement hésité à rester car je ne connaissais pas la P1 luxembourgeoise. Finalement, je suis resté et je ne regrette pas du tout. J’ai connu pas mal de clubs et je peux vous dire que Mormont en est un grand. Mon objectif est de stabiliser cette équipe à l’échelon national. S’il n’y a qu’un descendant cette année, il y en aura peut-être trois l’année prochaine. Et c’est là qu’est le défi.