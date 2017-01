Luxembourg: gross stress en avion pour l'équipe de Dudelange

« Après le décollage à Liège, on a compris tout de suite qu’il y avait un problème », ont expliqué plusieurs membres de la délégation luxembourgeoise au média grand-ducal. « On a vu les hôtesses changer de tête », racontaient ensuite des joueurs. « Puis on est restés à basse altitude, l’avion a fait une sorte de virage. On ne paniquait pas, mais on avait tout de même un peu peur. Le commandant nous a expliqué que le pare-brise du cockpit était fissuré et qu’il rentrait sur Bruxelles. »

