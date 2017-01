Publifin: la motion de méfiance est irrecevable, MR et Ecolo vont la corriger

Belga

La motion de méfiance déposée par le MR et Ecolo pour réclamer la démission du ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan, en raison du scandale Publifin, et la répartition de ses compétences parmi les autres ministres du gouvernement, n’est pas recevable, a indiqué lundi le président du parlement de Wallonie, André Antoine, sur base d’une analyse des services du parlement. MR et Ecolo ont immédiatement annoncé qu’ils la corrigeraient.