Le président du CPAS de Dinant envisage d'installer l'ASBL «Le Tremplin» dans le centre-ville

« Nous aimerions délocaliser notre ASBL « Le Tremplin » car le bâtiment actuel n’est plus adapté. Il faut remplacer la chaudière, les châssis qui sont pourris… bref, quasiment plus rien n’est en ordre. De plus, le bâtiment actuel consomme énormément. Le prix des travaux de rénovation serait bien trop élevé. A la place de faire autant d’investissements autant rechercher un bâtiment plus adapté afin d’y installer les différentes activités de l’ASBL », explique Frédéric Rouard (MR), président du CPAS de Dinant «S’installer dans le centre-ville pourrait être intéressant. Pour le bien-être des travailleurs mais aussi pour les clients qui viennent voir les meubles restaurés, par exemple». Le président du CPAS confie que deux bâtiments du centre-ville semblent intéressants pour concrétiser son projet.

Découvrez davantage d’informations dans les prochaines heures.