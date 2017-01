Arlon: l'Audi A3 volée lors d'un essai dans un garage a été retrouvée!

Rédaction en ligne

L’Audi A3 volée au garage Llorens à Arlon a été retrouvée ce week-end au Grand-Duché du Luxembourg. En décembre dernier, un « client » fort culotté avait feint un potentiel achat et n’avait jamais ramené le véhicule de 25.000€ lors d’un essai. Un mois et demi plus tard, l’homme vient d’être appréhendé par la police grand-ducale. La voiture avait plus de 20.000km au compteur !