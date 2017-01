Encore du mouvement au Standard: le club liégeois prête Yattara à Auxerre et Vits au MVV

L’attaquant guinéen Mohamed Yattara est prêté à l’AJ Auxerre, en deuxième division française, jusqu’à la fin de cette saison sans option d’achat, a annoncé lundi le Standard. Le club liégeois a également confirmé le prêt au MVV (D2 néerlandaise) de Senne Vits, qui a en même temps prolongé son contrat d’un an.

Yattara, 23 ans, est arrivé au Standard en juillet 2015 en provenance de Lyon pour 2,2 millions d’euros. Après six mois, il avait été prêté à Angers. En tout, Yattara a porté dix-sept fois le maillot du Standard, marquant un but. Cette saison, il n’a effectué qu’une seule apparition, lors de la Supercoupe contre Bruges.

Auxerre est actuellement dix-neuvième et avant-dernier de la deuxième division française, avec 16 points en 21 rencontres.

Le Standard a également annoncé la prolongation pour une saison supplémentaire du contrat de Senne Vits, qui arrivait à son terme en juin. Le jeune gardien, 20 ans, troisième dans la hiérarchie de l’entraîneur Jankovic derrière Guillaume Hubert et Jean-François Gillet, est prêté au MVV Maastricht jusqu’à la fin de cette saison (sans option d’achat) « afin d’aller chercher plus de temps de jeu ». MVV, qui avait déjà annoncé le transfert la semaine dernière, occupe la troisième position en deuxième division néerlandaise avec 40 points en 21 matches et lutte pour la montée en eredivisie.