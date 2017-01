Razvan Marin, le remplaçant de Trebel au Standard: "Je suis meilleur défensivement que Stanciu"

Le Standard a présenté mardi le médian roumain Razvan Marin, 20 ans, transféré du FC Viitorul et qui a signé un contrat de quatre ans et demi. Il doit succéder à Adrien Trebel, parti à Anderlecht.

Après la défaite contre le Club Bruges (0-3) et les lacunes du club de Sclessin au niveau de la construction, la question est de savoir si ce joueur présenté comme un grand espoir du football roumain peut apporter ce qui manque à l’équipe d’Aleksandar Jankovic.

« Je vais faire de mon mieux pour justifier ma réputation », dit Marin, qui a joué une petite dizaine de minutes contre Bruges. « Je ne m’étais entraîné que deux fois et j’étais déjà content d’être sur le banc. Je suis toutefois prêt à jouer davantage si l’entraîneur pense que c’est nécessaire car j’ai joué jusqu’avant la trêve en Roumanie et je me suis préparé pendant dix jours. Je me sens déjà bien intégré. J’ai cependant pu constater que le jeu était plus rapide en Belgique qu’en Roumanie. »

Le joueur a été formé à l’académie de Gheorghe Hagi. « Je lui dois tout », déclare-t-il. Marin se définit comme un joueur qui travaille beaucoup entre les lignes et peut distribuer le jeu. « Je ne veux surtout pas me comparer à lui mais mon modèle, c’est Xavi Hernandez », dit-il. « Offensivement, je suis moins fort que Nicolae Stanciu mais je suis plus présent que lui défensivement. »

Marin confirme que plusieurs clubs italiens s’intéressaient à lui. « Mais j’ai opté pour le Standard après que mon père ait parlé avec Liviu Ciobotariu », dit-il.