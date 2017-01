Météo: un peu de neige cette nuit par endroits, retour d'un soleil généreux à partir de mercredi

Lundi après-midi, à l’instar de mardi, il fera gris et localement brumeux, à l’exception de quelques éclaircies localisées. « Ce soir, quelques averses de neige pourront se produire sur le nord-est. Cette nuit, ces averses s'étendront principalement à la moitié est du pays. Il fera très nuageux mais le plus souvent sec sur l'ouest. Du brouillard givrant pourra s'installer localement. », peut-on lire sur le site de l’IRM.

Mercredi, en matinée, de larges éclaircies devraient déjà être présentes le long des frontières de l’est, tandis que les nuages bas seront encore assez nombreux dans le centre et l’ouest. Au fil des heures, le ciel se dégagera sur tout le pays.

Jeudi, le temps restera sec et souvent ensoleillé. Le vent de sud-est amènera encore de l’air assez froid sur le pays: les maxima oscilleront entre -4 degrés en Hautes-Fagnes et +4 degrés à la côte, avec +2 ou +3 degrés dans le centre.

Vendredi et samedi, le soleil restera d’actualité. Le vent s’orientera au secteur sud avec en conséquence des températures en hausse: les maxima varieront entre -1 et +6 degrés vendredi, et entre 0 et +7 degrés samedi. Les gelées nocturnes resteront par contre généralisées.