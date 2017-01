Premier League: Ryan Mason (Hull City) opéré après une fracture du crâne, après son choc avec Gary Cahill (vidéo)

Le Daily Mirror l’annonçait dimanche soir « entre la vie et la mort ». Plus tard, à travers un communiqué, Hull City a donné des nouvelles plus rassurantes.

À la 12e minute de la rencontre Chelsea-Hull City, les têtes des deux internationaux anglais Gary Cahill et Ryan Mason se sont heurtés, lors d’un duel aérien. Un choc violent, qui a obligé à un arrêt de jeu d’une petite dizaine de minutes, pour que l’ex-joueur de Tottenham soit évacué, sous les applaudissements de Stamford Bridge.

Mental seeing @RyanMason fracture his skull today..😳pic.twitter.com/zZgSfDOMWU — Dickie Coomer (@RCoomer17) 23 janvier 2017

Le milieu de terrain de 25 ans est immédiatement conduit à l’hôpital. Il n’en fallait pas plus pour que le tabloïd anglais, The Daily Mirror, évoque un état « entre la vie et la mort » à son propos.

Hospitalisé encore quelques jours

Rapidement, le club de l’Est de l’Angleterre a tenu à rassurer les fans de football, en publiant un communiqué.

À l’intérieur de celui-ci, Hull City confirme que Ryan Mason a été transporté à l’hôpital St Mary’s, où il a été opéré, suite à une fracture du crâne. Ce dernier serait, selon le communiqué des Tiger, dans un état stable, et pourrait espérer quitter l’hôpital dans les prochains jours.

Mason, 25 ans, « devrait rester hospitalisé quelques jours », a précisé son club.

Les Belges soutiennent eux aussi le joueur anglais

Les soutiens se sont multipliés à l’égard de l’ex-joueur des Spurs. Et ce indépendamment de quelconques rivalités footballistiques.

En Belgique, Michy Batshuayi, ou encore le Sporting Lokeren ont fait part de leurs vœux à Ryan Mason :

@HullCity "better" news than what I've read first, but still wish him a fast and good recovery 🙏🙏 all our prayers again 🙏 #morethanfootball — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 22 janvier 2017