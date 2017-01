Grosse frayeur pour les joueurs d'un club de D1 luxembourgeoise: "Après le décollage à Liège, on a compris qu'il y avait un problème"

«Après le décollage à Liège, on a compris tout de suite qu’il y avait un problème», ont raconté plusieurs membres de la délégation de Dudelange 91 à nos confrères de L’Essentiel. De fait, leur avion de la compagnie Tui, qui s’est envolé ce samedi à 15h57 de Liège et qui devait rejoindre Alicante, a eu toutes les peines du monde à prendre de la hauteur. « On a vu les hôtesses changer de tête, puis on est restés à basse altitude, l’avion a fait une sorte de virage. On ne paniquait pas, mais on avait tout de même un peu peur. Le commandant nous a expliqué que le pare-brise du cockpit était fissuré et qu’il rentrait sur Bruxelles», peut-on lire sur le site de nos confrères.

Heureusement, l’incident est resté sans gravité et, quelques minutes plus tard, l’avion aterrissait sans problème à Bruxelles. «Quand on a vu les dégâts, on a compris. Le pare-brise était complètement explosé », a expliqué un témoin à un journaliste de L’Essentiel. Trois heures plus tard, l’équipe de foot et les autres passagers ont finalement pu monter dans un autre appareil. Ils sont finalement arrivés avec un peu de retard à Alicante. Et, surtout, avec une grosse frayeur.