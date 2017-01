Météo: quelques éclaircies entre les nuages ce lundi, la neige pourrait faire son retour cette nuit en petite quantité

Lundi, les champs de nuages bas seront nombreux, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps restera toutefois sec. En cours de journée, quelques éclaircies pourront se développer sur le centre et l’est. Plus au sud, les éclaircies subsisteront. Les maxima oscilleront entre +3 degrés à la mer, de 0 à +2 degrés dans le centre et -3 degrés en Ardenne.

Lundi, nous aurons de nombreux champs de nuages bas et localement un banc de brouillard givrant. Dans l’après-midi, des éclairicies seront possibles sur le centre et l’est. Plus au sud, on conservera des éclaircies, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Dans la nuit de lundi à mardi, le temps deviendra de plus en plus couvert avec quelques faibles averses de neige possibles par endroits. Les minima seront compris entre -6 à +0 degré.

Mardi, après la grisaille matinale et une dernière faible averse de neige, quelques rayons de soleil devraient faire leur apparition localement.

Mercredi, la grisaille matinale éventuelle se lèvera rapidement au profit d’un temps assez bien ensoleillé.

De jeudi à samedi, le temps sera à nouveau plus ensoleillé. Sous l’impulsion d’un vent orienté au secteur sud, les températures remonteront lentement et repasseront au dessus de 0 degré dans toutes les régions en fin de semaine et durant le weekend, annonce l’IRM.