Scandale Publifin: Moreau devrait démissionner d'initiative de son poste de bourgmestre d'Ans

Avec le scandale des rémunérations pour des réunions bidons au sein des comités de secteur de l’intercommunale liégeoise Publifin, le PS va édicter de nouvelles règles qui vont obliger le puissant bourgmestre d’Ans, Stéphane Moreau, à choisir entre son poste de CEO de Nethys (filiale opérationnelle de Publifin) et le mayorat qu’il occupe depuis 2011, après avoir renversé son père spirituel, feu Michel Daerden.

Ce lundi le Parti socialiste va avancer une batterie de mesures pour plus de transparence et d’éthique au sein des structures publiques. La principale étant la suivante : l’extension des règles d’incompatibilité entre le mandat de bourgmestre ou d’échevin et celle de directeur d’une structure publique, en ce compris ses filiales même si elles ont revêtu la forme d’une société privée.

