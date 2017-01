Basket: le Belgradois Nicolas Sturam bien chambré pour son retour à Loyers (photos)

Loyers s’est imposé face à Belgrade samedi soir (90-80) dans le derby de D3A. Une revanche pour les Loyersois, largement battus à l’aller, et leurs nombreux supporters qui ont un peu charrié, via plusieurs banderoles, leur ancien meneur Nicolas Sturam, passé à Belgrade cet été. Toutes les photos du match.

J.N et V.L

Passé chez « l’ennemi » durant l’intersaison, le meneur belgradois Nicolas Sturam s’est fait chambrer un petit peu par ses anciens supporters qui l’ont comparé à Adrien Trebel (footballeur du Standard qui a signé à Anderlecht la semaine dernière). « Cela m’a fait rire, c’était drôle et sans méchanceté », commente Nico’ malgré la défaite. Les supporters loyersois en ont profité aussi pour offrir un t-shirt avec la devise de leur club, mais en vert, la couleur de Belgrade, et où il était mentionné que les Belgradois cherchaient des supporters… On a de l’humour à Loyers.

