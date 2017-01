Santé: un grand pas en avant pour l'obtention d'un Pet scan en province de Luxembourg

Marc DURANT

On en parle depuis des années mais on ne voit rien venir. Quand la province de Luxembourg obtiendra-t-elle un « Pet scan » pour ses habitants ? Un grand pas en avant vient d’être franchi. Vivalia pourrait partager un agrément avec un autre hôpital de Wallonie et obtenir un de ces appareils de pointe, très utile dans la prise en charge des tumeurs cancéreuses, notamment.