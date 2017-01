L'ancien participant à Topchef, Julien Lapraille (Marbehan): «La télévision est devenue mon hobby»

« Je dors entre 2h et 6 heures du matin. Je ne sais pas dire non. Et puis, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais », avoue Julien Lapraille lorsqu’on lui demande quand il a le temps de se reposer avec tous ces projets ! Le Marbehanais a réussi à transformer l’essai après l’émission Top Chef qui l’a fait connaître. D’abord chef à domicile, activité qu’il maintien encore actuellement, Julien Lapraille fait son petit bonhomme de chemin à la télévision. « Ça fait un an que je participe à « De quoi je me mêle ». La télé est devenue mon hobby à la place du foot. C’est une chance en ayant jamais fait d’audiovisuel de m’être adapté si rapidement. Et puis, on s’entend tous bien. Du cadreur au chef de plateau », se réjouit-il.

