«La pole dance est un véritable sport» explique Sophie, professeur à Libramont (vidéo)

Cette jeune professeur explique : « Celle que j’utilise est tout en chrome et m’a coûté 250 euros. Elle mesure à peu près 2,75 mètres ». Avant de l’utiliser, il faut d’ailleurs bien la lustrer pour y adhérer. Cette barre-là fait tournoyer, transpirer et « désaper » Sophie, trois fois par semaine. Nous parlons bien évidemment ici de « pole dance ».

Cette discipline, qui gagne en popularité chaque année, Sophie Didier, de Libramont, la pratique et la transmet à ses élèves depuis septembre 2016 au hall de basket de la localité.

« La pole dance commence à être connue et inspire du respect pour son caractère sportif. Mais pour d’autres cela inspire plutôt la luxure et un « sport » dans lequel on se trémousse. »

Sophie souligne qu’en fait cette discipline est un véritable sport à part entière. Elle se différencie de la « lap dance » assimilée, elle, au strip-tease. « Ici, on ne fait pas la pin-up » affirme Sophie. L’objectif n’est pas de se cambrer érotiquement, mais de faire de la gymnastique sur barre avec des figures acrobatiques.

