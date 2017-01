D1 amateurs: les vœux du président de Virton, Baudouin Arnould (vidéo)

Voici les photos prises durant la soirée par notre photographe Jean-Pierre Laurent :

À cette occasion, il n’a pas manqué de saluer, une fois de plus, son prédécesseur, Philippe Emond, absent pour raisons professionnelles. « Après une année 2016 très difficile pour notre club, je vous invite tous à aller de l’avant », a lancé d’emblée le président intérimaire. « Ces derniers mois, nous avons connu une descente en D1 amateurs dictée par les clubs de D1, on a eu à gérer un dossier du stade qui n’a pas été simple et enfin, on a dû faire face au départ de notre président. »

Si 2016 a été chahuté, le président se veut ambitieux pour 2017. « Sur le plan sportif, l’accès aux playoffs pour notre équipe première est indispensable. J’appelle donc tous les joueurs à mouiller leur maillot tous les week-ends. Au niveau de nos Espoirs, nous visons le titre, ni plus, ni moins. Quant aux jeunes, où les résultats sportifs ne passent pas toujours au premier plan, je leur souhaite de se former le mieux possible pour continuer à progresser au sein de notre club. »

