Wanze: un homme de Burdinne roué de coups par trois chauffards

Samedi soir, une jeune Burdinnoise de 20 ans circulait en voiture à Wanze, avec son papa comme passager. Arrivée sur le pont, la jeune femme a aperçu dans son rétroviseur une VW Golf qui la talonnait. À bord de l’auto, les trois hommes ont dépassé la conductrice en lui faisant une queue de poisson. Passablement énervée par le comportement des individus, la jeune femme a lancé quelques appels de phare à leur intention. Au premier carrefour, la Golf s’est arrêtée et les trois gaillards sont sortis. Le papa de la demoiselle a également quitté le véhicule. Il a été violemment pris à partie par les trois agresseurs.

Littéralement roué de coups, il souffre d’une fracture ouverte du tibia-péroné, de plaies au genou et de contusions. Il est en incapacité de travail jusqu’au 23 avril !

Les trois suspects ont été interpellés par la police. Il s’agit de Stéphane G., un Wanzois de 35 ans. C’est le conducteur et, selon les témoignages, le plus violent du trio. En 2015, il a été condamné pour des faits similaires, pour rébellion et pour outrage. Le second, Tony M. habite à Andenne et a 19 ans. Il a quelques antécédents de roulage. Le troisième, Thibaut C. est un jeune homme de 19 ans habitant Héron.

Ils ont tous été déférés devant le magistrat de garde au parquet de Liège et feront l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Huy, le 28 février prochain.