Les Belges en Premier League (direct): Lukaku, Benteke et Fellaini sont titulaires, Kabasele ouvre le score pour Watford

La 22e journée de la Premier League débute ce samedi et verra de nombreux Belges en action. Chelsea (52 pts) reste en tête du classement, suivi par Tottenham et Liverpool avec 45 points chacun.

Ce samedi, plusieurs Belges devraient monter sur la pelouse dans le cadre de la 22e journée du championnat anglais.

Bournemouth/Watford (direct 1-2)

Kabasele est titulaire pour la rencontre de Watford, 14e avec 23 points, face à Bournemouth, 11e (25 pts). Et il n’a fallu au Belge que 24 minutes pour lancer les hostilités et marquer le premier but pour Watford.

Joshua King a égalisé en seconde période (49e) sur un assist de Adam Smith. Alors que Bournemouth avait retrouvé un peu d’espoir, Deeney a redonné l’avantage à Watford, à la 64e.

Crystal Palace/Everton (direct 0-0)

Trois Belges sont titulaires pour ce duel opposant Crystal Palace à Everton. Benteke sera, en effet, face à Lukaku et Mirallas. Everton se positionne pour le moment à la 7e place tandis que Crystal Palace est 17e.

Stoke City/Manchester United (direct 1-0)

Fellaini est titulaire pour ManU tandis que Ngoy est sur le banc pour Stoke City. Juan Mata a ouvert le score pour Stoke City à la 19e minute.

West Bromwich/Sunderland (direct 2-0)

Trois Belges sont également en action pour cette rencontre : Chadli, Denayer et Januzaj. Fletcher (30e) et Brunt (36e) ont donné l’avantage à West Bromwich avant la mi-temps.

Manchester City/Tottenham (direct à 18h30)