Le premier resto "Burger King" devrait débarquer en Wallonie dès cet été: il s'installerait en face de la gare de Namur

Burger King va-t-il débarquer à Namur ? Officiellement, rien n’est décidé. « Aucune décision n’a pour l’instant été prise. Des discussions sont encore en cours concernant l’emplacement des premiers restaurants Burger King en Belgique et plusieurs pistes sont à l’étude que ce soit pour la Flandre, Bruxelles ou la Wallonie », répond simplement la société, lorsqu’elle est interrogée sur le sujet.

Et pourtant, il semble bien que l’enseigne américaine s’installera bien dans le centre de Namur cet été. Après avoir été mis dehors de ses anciens locaux, face au C&A et à côté du Mc Do, le Quick du centre-ville devait rouvrir quelques dizaines de mètres plus loin. Une réouverture qui était annoncée pour le printemps puis l’automne 2016. Mais aujourd’hui, nous sommes en 2017, et toujours rien…

En juillet dernier, QSR Belgium reprenait les restaurants « Quick » belges avec l’intention de les faire passer sous enseigne américaine Burger King. Du coup, il aurait été incohérent de rouvrir un Quick à Namur avant de le rénover quelques années voire quelques mois plus tard…

