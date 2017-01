Vœux du MR à Arlon: Charles Michel «fier de défendre l'idée de liberté, même si celle-ci est fragile»

Après le PS jeudi soir à Libramont, c’était au tour du MR de présenter ses vœux aux Luxembourgeois, vendredi soir à la Maison de la Culture d’Arlon. Charles Michel avait fait le déplacement. Mais aussi François Bellot, Olivier Chastel, et bien sûr Willy Borsus.

Au premier rang, devant la scène, on notait aussi la présence du député Benoît Piedboeuf, président du MR Provincial, les députés Carine Lecomte et Yves Evrard, etc. Charles Michel a commencé son discours en évoquant les attentats du 22 mars, « une date qu’[il] n’oubliera jamais ». L’occasion d’enchaîner sur la sécurité : « le combat contre le terrorisme s’est imposé comme une priorité. Ce combat s’accompagne d’une lutte pour la démocratie, pour la liberté. Nous sommes profondément attachés à cette idée de liberté : liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de la presse, liberté d’expression. Mais cette liberté est fragile. A nous, démocrates, d’être à chaque fois debout pour la défendre ».

