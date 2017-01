De Manhay à Liège : un vaste réseau de cannabicultres démantelé

Le dossier s’est construit au départ d’informations policières relatives à la présence d’une cannabiculture dans la région de Manhay. Robert (prénom d’emprunt), un sexagénaire adepte « d’autosubsistance », y cultivait ses plants de cannabis entre son potager et sa basse-cour. « Mon épouse et moi nous étions installés à Haute-Monchenoul pour vivre en accord avec notre philosophie et acheter le moins possible, explique-t-il. Le cannabis, c’était pour ma consommation personnelle. » L’enquête menée à son sujet a fini par éclabousser plusieurs personnes dans les provinces de Liège et Namur. Il y d’abord Catherine, la sœur de Robert. Elle s’était lancée dans la cannabiculture pour surmonter des difficultés financières.

La suite dans notre édition digitale ou La Meuse Luxembourg de samedi