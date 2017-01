D2 amateurs: Dante Brogno (FC Liège) se méfie de Givry

Après avoir partagé l’enjeu il y a deux semaines face à Châtelet (2-2), Liège doit s’imposer ce samedi face à Givry. « Comme tous les matches, on va jouer pour gagner », explique Dante Brogno, l’entraîneur liégeois. « Nous restons sur 17 rencontres consécutives sans défaite, cela veut dire quelque chose. Mais on doit rester vigilant et respecter cette équipe de Givry. On se souvient de l’aller (NDLR : 1-5). Notre adversaire a du répondant physique. Et les Canaris restent, eux, sur cinq parties sans défaite. Dont un partage contre Walhain et une victoire contre Ciney. On voit que cette équipe a progressé. Elle a été en difficulté à un moment, mais ses récents résultats veulent dire quelque chose. » Et quand on raconte à Dante Brogno que Givry reste sur un partage et une victoire en déplacement à Liège, il l’assure : « On va changer la donne (sourire). »

