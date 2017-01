Neufchâteau : un million pour transformer la Vallée du Lac en base de loisirs sports et nature

F.J.

Plus qu’une rénovation, c’est une véritable métamorphose que va subir la Vallée du Lac à Neufchâteau. Dimitri Fourny vient de présenter un projet pharaonique pour transformer la Vallée du Lac en base de loisirs, orientée sur le sport et la nature. Et ce grâce au support du ministre René Collin, qui a octroyé un million d’euros dans ce projet pour 2017. Une seconde phase est déjà prévue pour l’an prochain.