Achat d'une voiture: pas besoin d'aller au Salon, allez plutôt chez votre concessionnaire

Le Salon de l’Auto à Bruxelles bat son plein. Si on veut changer de voiture, faut-il obligatoirement s’y rendre pour bénéficier des conditions offertes à cette occasion ? « Non, au contraire même mieux vaut ne pas y aller » disent d’une même voix tous les concessionnaires et directeurs commerciaux que nous avons contactés. Tous soulignent qu’au Salon à Bruxelles, pratiquement aucune vente n’est réalisée. Pire, certains expliquent qu’on ne vous donnent pas toutes les conditions au Salon, car parfois il faut encore ajouter les remises des concessionnaires. Et puis vous n’aurez pas les informations sur une éventuelle reprise de votre véhicule actuel.

Plus d’informations dans La Meuse Luxembourg de ce samedi et dans notre édition digitale.