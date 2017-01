Vague de froid: des milliers de passagers de train bloqués dans la nuit en Espagne

Plus de 4.000 passagers de trains et des milliers d’automobilistes ont été bloqués dans la nuit de jeudi à vendredi par des chutes de neige « historiques » en Espagne depuis mardi, en particulier dans l’est, a annoncé vendredi le ministre des Transports.

« Nous sommes face à une situation absolument exceptionnelle », a déclaré le ministre Íñigo de la Serna, en évoquant d’importantes chutes de neige pendant près de 48 heures, mercredi et jeudi, dans des régions comme Valence (est), Castille-La Manche ou les plages d’Andalousie.

La situation a été particulièrement dure sur l’autoroute A3 qui relie Madrid à Valence, la troisième ville d’Espagne, où plusieurs accidents, notamment de poids-lourds, combinés à la chute de trois postes électriques, ont totalement bloqué plusieurs kilomètres de route dans les deux sens, à l’ouest de Valence.

« À 17h58 (jeudi), il y a eu une collision entre deux véhicules légers puis un embouteillage et le blocage de la route », a expliqué le ministre en ajoutant que la chute de postes avait rendu impossible le passage des moyens pour dégager la route.

Plus au sud, mais toujours dans cette région, non loin d’Alicante, 1.200 véhicules ont été bloqués jusqu’à près de 02h00 (01h00 GMT) dans la nuit de jeudi à vendredi. D’autres perturbations ont été rapportées dans le nord de la région et aussi dans celle de Castille-La Manche (centre), a-t-il expliqué.

Pendant que les automobilistes grelottaient, des voyageurs s’impatientaient dans des trains.

Vingt-sept trains transportant 4.774 passagers ont été bloqués, en particulier dans la province d’Albacete.

Certains passagers ont dû attendre pendant des heures, au milieu de la nuit, l’arrivée d’autres trains tirés par des locomotives diesel pour leur permettre de rentrer chez eux ou d’être hébergés provisoirement, a-t-il expliqué.

Cinq cent-soixante-douze personnes ont notamment été bloquées dans un train à grande vitesse entre Albacete et Madrid, sans vivres, électricité ni chauffage jusqu’à une heure du matin. Certains, a raconté le ministre, avaient déjà dû être transférés d’un autre train.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la neige avait déjà commencé à recouvrir d’un manteau blanc les plages de la Costa del Sol (sud), d’Alicante et de Valence. La petite ville de Ronda, dans l’arrière-pays de Marbella, a même été isolée pendant plusieurs heures en raison de chutes de neige sans précédent depuis plus de trente ans.

La situation devrait s’apaiser au cours du week-end, même si la mer promet d’être agitée jusqu’à dimanche.