Avalanche en Italie: la femme et le fils de Montesilvano Giampiero, le cuisinier qui avait donné l'alerte, retrouvés vivants

On en sait un peu plus sur l'identité des survivants qui ont été retrouvés en fin de matinée dans les décombres glacés de l’hôtel Rigopiano.

Au total, trois adultes et trois enfants s'étaient réfugiés dans la cuisine de l'hôtel. La femme et le fils de Montesilvano Giampiero, le cuisinier qui avait lancé l'alerte. Osimo Domenico Di Michelangelo, sa femme Marina et leur enfant âgé de six ans ont aussi été retrouvés au même endroit. C'est grâce à la fumée que les survivants ont été repérés. En allumant un feu pour se réchauffer, ils ont permis, sans le savoir, de donner un indice précieux aux secouristes.