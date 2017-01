Le Standard devrait bientôt enregistrer l'arrivée de Danilo

La presse portugaise, via le journaliste Bruno Andrade, annonce ce vendredi le probable prêt du Brésilien Danilo au Standard. Le médian, sous contrat avec Braga, évolue actuellement en prêt du côté de Benfica, où il ne joue guère.

Danilo (ex-Benfica) arrives this afternoon to Belgium. Loan agreement with Standard Liège to be announced in the next few hours